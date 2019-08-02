Сухум, , 14:01 — REGNUM

В Абхазии 48 семей репатриантов, вернувшихся на родину из Турции, Сирии, Иордании и России, получили ключи от новых квартир, передает «Абхазская государственная телерадиокомпания».

Отмечается, что в министерстве репатриации Абхазии на рассмотрении находится около 500 заявлений на получение жилья от репатриантов. Однако комиссия в первоочередном порядке рассмотрела заявление участников войны, инвалидов, многодетных семей и лиц, которые стоят на учете более 10 лет.

Министр по репатриации Беслана Дбар подчеркнул, что государство продолжает оплачивать съемные квартиры репатриантам, которые все еще остаются без собственного жилья. Однако это дорого обходится для бюджета, поэтому вручение квартир — экономически оправданный процесс, считает министр.

Отметим, государственный комитет Абхазии по репатриации был создан 23 марта 1993 года для развития отношений между республикой и зарубежными абхазскими диаспорами. За последние 25 лет статус репатрианта получили около 10 тыс. человек.