Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM

Победители 20 сезона сетевого проекта «Бешеная сушка» подали иск в петербургский суд к организаторам этой игры — ООО «Хочу худеть». Истцы заявили, что не получили обещанного для победителей конкурса вознаграждения на общую сумму в 3,6 млн рублей.

Авторами иска стали супруги Инна и Сергей Децик. По их версии, Инна в мае 2018 года была публично признана победителем сезона в женской лиге, за что тогда предусматривался чек в 3 млн рублей. Ее муж занял первое место в мужской лиге, ожидая чек на 100 тыс. рублей. Вместе супруги победили в семейной лиге, за что полагался чек в 500 тыс. рублей.

Однако денежное вознаграждение истцы так и не получили, поскольку их обвинили в нарушении правил конкурса, что они отрицают. Поэтому обратились в суд с требованием взыскать с организаторов сумму выигрыша, моральный ущерб в 100 тыс. рублей и судебные расходы в 86 372 рубля.

Однако в суде ответчик пояснил, что истцы нарушили пункт 2.9 Правил проведения спортивного соревнования — «Фитнес-игра «Бешеная сушка», что и привело к дисквалификации и аннулированию результатов голосования прямо в день награждения.

Согласно данным на сайте проекта, этим пунктом участнику конкурса «запрещается каким-либо образом влиять на результаты голосования и/или совершать действия, которые могут повлиять на результаты голосования при определении победителей на любом из этапов проведения конкурса». Там подробно перечисляются все запрещенные действия, которые влекут за собой исключение участника из конкурса.

«Для исключения участника из конкурса проекта «Бешеная сушка» достаточно однократного нарушения вышеуказанных правил и ограничений, при этом организатор вправе исключить участника на любом этапе <…> в том числе, после подведения его итогов», — говорится в правилах конкурса.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга, выслушав мнения сторон, в удовлетворении исковых требований супругов Децик отказал, сообщили 2 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года в Иркутской области разгорелся скандал в связи с видеороликом с тэгом «горижоп», который разместила в соцсети тогдашняя руководительница фракции партии «Единая Россия» в городском совете города Шелехов. На нем женщина танцует на фоне гробов, памятников и погребальных венков под песню группы «Бандерос». После разразившегося скандала она лишилась своего поста и должности директора предприятия «Бытовых и ритуальных услуг».

«Я выложила видео, но люди не понимают, что это такое… Пожалуйста, худейте. Я за здоровый образ жизни. Я с вами и продолжаю «Бешеную сушку», — отреагировала на это «виновница» скандала.