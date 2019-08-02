Токио, , 14:16 — REGNUM

Японская компания Nintendo представила функцию «Игра на пробу», которая позволит подписчикам Nintendo Switch Online пробовать сыграть в проекты компании в течение определённого временного промежутка. Первой такой игрой станет Mario Tennis Aces, сообщалось на официальном сайте Nintendo 1 августа.

Игра будет доступна подписчикам в течение недели — с 7 по 13 августа 2019 года. Для геймеров, не имеющих официальной подписки, на проект будет действовать скидка. В Mario Tennis Aces игроки могут играть в большой теннис, управляя джойконами (контроллеры Nintendo Switch) как ракетками.

Напомним, Nintendo Switch Online — это подписочный сервис для обладателей гибридной консоли Nintendo Switch. С его помощью геймеры могут играть по сети, использовать облачное хранилище для своих сохранений и пользоваться специальным приложением для смартфонов.