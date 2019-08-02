Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM

В финансировании международной террористической организации признан виновным житель Дагестана Керим Шайхвалиев. Северо-Кавказским окружным военным судом он приговорён к 17 годам колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе суда.

Установлено, что в октябре 2016 года Шайхвалиев организовал сбор средств для «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он разместил в группах Telegram-канала просьбу пересылать деньги на его счета и собрал тем самым более 119 тысяч рублей. Позже около 55 тысяч из них он перевел на банковские карты боевиков.

Ранее, в 2018 году, Шайхвалиев был осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на участие в незаконном вооружённом формовании, действующем на территории Сирии. Неотбытая часть наказания к настоящему времени составляла более 3,5 лет.

«Назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по данному делу и наказания, назначенного по приговору Магарамкентского районного суда Дагестана от 2018 года», — пояснили в суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 августа, Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана Тимуру Муритову, признанному виновным в вербовке граждан в ряды террористов.