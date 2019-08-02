Киев, , 13:43 — REGNUM

Копия ступы храмового комплекса Боробудур на индонезийском острове Ява будет торжественно открыта 17 августа в день независимости Индонезии в национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве (Украина), сообщает Antaranews.

Посол Индонезии на Украине Юдди Криснанди в письменном заявлении, полученном в Джакарте 1 августа, заявил, что храм Боробудур — это культурное наследие предков, которое иллюстрирует величие индонезийской цивилизации.

«Ступа Боробудур станет признаком прочной дружбы между странами, а также подарком к празднованию Дня независимости Украины», — говорится в заявлении посла Индонезии на Украине.

Напомним, возведение точной копии ступы Боробудур в Киеве заняло 51 день. Для её строительства были приглашены трое специалистов из Индонезии. В настоящее время все основные работы закончены. Строителям осталось только завершить возведение лестницы, соединяющей ступу с зоной индонезийского павильона, а также подготовить парковую зону к открытию.