Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM

Сквер на улице Грибоедова в Екатеринбурге всё же нужно реконструировать, даже с вырубкой деревьев. Об этом заявил участник юмористической группы «Уральские пельмени» Андрей Рожков у себя в Facebook.

По мнению шоумена, «больные» и «проблемные» деревья нужно убрать и заменить на новые, что и предполагается проектом благоустройства сквера. Рожков призвал поспешить с нововведениями — ведь новым тополям ещё нужно дать прижиться до зимы.

Юморист напомнил, что проект благоустройства прошёл стадию общественных обсуждений.

Напомним, ранее ряд жителей Екатеринбурга создали петицию в защиту сквера на улице Грибоедова. По мнению активистов, вырубку деревьев нужно остановить.

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