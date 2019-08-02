Екатеринбург, 2 августа 2019, 13:25 — REGNUM
Сквер на улице Грибоедова в Екатеринбурге всё же нужно реконструировать, даже с вырубкой деревьев. Об этом заявил участник юмористической группы «Уральские пельмени» Андрей Рожков у себя в Facebook.
По мнению шоумена, «больные» и «проблемные» деревья нужно убрать и заменить на новые, что и предполагается проектом благоустройства сквера. Рожков призвал поспешить с нововведениями — ведь новым тополям ещё нужно дать прижиться до зимы.
Юморист напомнил, что проект благоустройства прошёл стадию общественных обсуждений.
Напомним, ранее ряд жителей Екатеринбурга создали петицию в защиту сквера на улице Грибоедова. По мнению активистов, вырубку деревьев нужно остановить.
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