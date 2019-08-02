Пхеньян, , 13:22 — REGNUM

Совет Безопасности ООН сделал исключение из санкционного режима против КНДР для финансирования гуманитарных проектов итальянской компании Agriconsulting SA. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Agriconsulting SA (AESA) осуществляет в Северной Корее миссию по обеспечению населения продовольствием, на финансирование которой необходимо 1,18 млн долларов до 2022 года. Однако проведение финансовых транзакций невозможно из-за международных санкций. В связи с этим, задерживаются зарплаты персоналу гуманитарной организации, а также оплата продуктов, необходимых для раздачи гражданам КНДР. Теперь же переводы AESA не будут блокироваться банками.

Международная продовольственная помощь необходима Северной Корее. Как сообщалось ранее, по данным ООН, около 40% населения регулярно недоедают. В 2019 году ожидается рекордно низкий урожай, что создаёт угрозу массового голода.