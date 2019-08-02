Ульяновск, , 13:18 — REGNUM

В Ульяновской области планируют выплачивать компенсации из бюджета на генетические обследования женщин, которые не могут выносить детей. С этой проблемой ежегодно сталкиваются порядка 700 супружеских пар, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Данный вопрос был поднят на совещании, посвящённом демографической ситуации. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что каждый год около «700 супружеских пар у нас сталкиваются с проблемами невынашивания беременности», одна из причин — генетические заболевания. При этом стоимость обследования оценивается в 24 тыс. рублей, они не включены в систему обязательного медицинского страхования. Поэтому поставлена задача просчитать и выделить из бюджета средства на генетические исследования.

Всего в регионе работают 22 женских консультации, из них восемь — в Ульяновске.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-мае 2019 года, по данным статистики, в Ульяновской области родились 4362 ребёнка, что на 11,5% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. 46 детей с начала года родились при помощи процедуры ЭКО.

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