Анкара, , 14:17 — REGNUM

Глава Управления оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики Исмаил Демир представил проект системы географической информации, призванный обеспечить повышенную защиту находящихся в зоне риска учебных заведений путем создания централизованной системы наблюдения. Он заявил: «Факт того, что проект будет реализован с использованием местных ресурсов, вызывает особую гордость». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Исмаил Демир отметил: «Проект системы географической информации покроет учебные заведения во всех провинциях. В некоторых областях мы движемся в числе мировых лидеров. Сейчас мы должны полностью адаптировать все подсистемы этой платформы на практике и вывести Турцию в лидеры в сфере определенных технологий». Исмаил Демир добавил: «В рамках проекта Главное управление безопасности установило в 762 школах в 71 районах, находящихся в зоне риска, неподвижные и мобильные камеры, составивших систему безопасности. Доступ к ним получило также и Министерство образования. Благодаря этим мерам, предупреждающим правонарушения, учащиеся смогут получить образование, соответствующее современным критериям безопасности».