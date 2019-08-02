Пекин, , 13:17 — REGNUM

В Китае начинаются самые жаркие дни в связи с летним сезонным ростом продаж, о чем свидетельствуют данные крупнейшего в Китае онлайн-рынка Tmall, принадлежащего Alibaba, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Объем продаж переносных нашейных вентиляторов взлетели в 153 раза в сравнении с 2018 годом. При этом в провинции Цзянсу наблюдается мощнейший в стране наплыв клиентов, из которых женщин около 70%, и большинство из них младше 30 лет.

Нейлонные маски для пловцов и пляжников facekini, которая покрывает всю поверхность лица, за исключением вырезов для глаз и рта, особенно популярны среди жителей провинции Фуцзянь на восточном побережье Китая. Считается, что маска защищает от ультрафиолета и укусов медуз. Продажи масок взлетели на 116% с момента начала летней жары.

Рукава для водителей также особенно горячо раскупаются в провинции Фуцзянь. Они производятся в Южной Корее и производятся из шелковистого материала, благодаря чему спасают от солнца и пропускают воздух.

Вдобавок ко всему продажи средств защиты от солнечных ожогов, прохладительной еды также стремительно взлетели. Знаменитый производитель мороженого в Китае нарастил продажи на 565% после начала жарких деньков в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом, самыми активными клиентами являются жительницы Шанхая 80-х годов рождения.