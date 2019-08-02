Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM

В Екатеринбурге несколько десантников с парашютами приземлились в центре города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы события, прыжок совершили более четырёх человек.

Акция, приуроченная ко Дню воздушно-десантных войск, прошла в Екатеринбурге около 11:00 по местному времени. Парашютисты приземлились в Историческом сквере. В интернете уже появились видеозаписи прыжка, которые граждане делали со своих мобильных устройств.

Отметим, что погода в Екатеринбурге не самая благоприятная. Над городом грозовые тучи, а после полудня в городе прошёл сильный ливень.

Напомним, что 2 августа в городе проходят празднования Дня ВДВ. В программе мероприятий: торжественное возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан», митинг, концертная программа и выступления военно-патриотических клубов города.