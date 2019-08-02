Анкара, , 13:50 — REGNUM

Конституционный суд Турецкой Республики обнародовал мотивационную часть своего решения о том, что права 10 турецких учёных, поставивших свои подписи под декларацией, названной «Инициатива учёных за мир», и обвиняемых в террористической пропаганде, были нарушены. В нем, в частности, заявляется: «Толкование судом ст. 26 Конституции Турецкой Республики как необходимость защиты свободы слова не означает, что суд каким-либо образом разделяет написанные в декларации мысли или их поддерживает».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Конституционный суд признал, что написанное в декларации является неприемлемым для большей части турецкого общества, и что обвинять борющееся с терроризмом государство в «геноциде», по меньшей мере, некорректно. Суд указал, что даже те мысли, с которыми лично он не согласен категорически, все равно могут находиться в рамках свободы слова, и при определении этого было бы неверно оценивать их с позиций согласия или несогласия с ними.

Напомним, что в «Инициативе учёных за мир», появившейся в январе 2016 года, силы безопасности Турции обвиняются в «развязывании государственного геноцида» курдского народа и совершении ими в отношении Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, противоправных действий. По мнению создателей этой декларации, действия турецких правоохранительных органов нарушили национальное право Турции, ее обязательства из международных договоров, международное обычное право и императивные нормы международного права. Высший Кассационный суд Турции осудил авторов инициативы по составу «пропаганда терроризма», но Конституционный суд отменил это решение.