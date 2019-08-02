Брянск, , 13:15 — REGNUM

Предварительный набор обучающихся в детский технопарк «Кванториум» открылся в Брянске с 1 августа 2019 года. Сам технопарк заработает в Володарском районе города в ближайшее время, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В инновационном пространстве ждут детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Набор слушателей ведётся по шести направлениям: энерджиквантум, IT-квантум, наноквантум, биоквантум, автоквантум и промробоквантум. В штате преподавателей детского технопарка сотрудники ведущих вузов и профессиональных образовательных организаций Брянской области, учителя общеобразовательных организаций. Все они прошли серьёзный отбор: на региональном уровне и в федеральном центре проекта, составили авторские образовательные программы и были аттестованы.

«Кванториум» — государственный проект, это учреждение дополнительного образования, занятия там будут проходить бесплатно. На оснащение технопарка высокотехнологичным оборудованием и современной мебелью из областного и федерального бюджетов выделено более 73 млн рублей.