Москва, , 13:09 — REGNUM

Совместными действиями сотрудников управлений МВД и ФСБ по Татарии удалось предотвратить теракт на одном из объектов инфраструктуры, подготовку которого вели сторонники «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

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Президент региональной общественной организации «Клуб Ветеранов органов Госбезопасности» (РОО «КВГ») Юрий Сапунов считает, что операция в Татарстане «была проведена блестяще».

«Полагаю, эта операция войдет в анналы истории спецслужб — оперативный состав очень грамотно провел разработку, что в дальнейшем было безупречно процессуально закреплено. Следует особо отметить наши спецподразделения, которые мы иногда называем «тяжёлыми», они безукоризненно справились с поставленной задачей» — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Юрий Сапунов.

«Тяжелые» — это сотрудники силовых ведомств, которые имеют специальную подготовку, кто непосредственно осуществляет силовой захват бандитов, ежесекундно рискуя своей жизнью, и кто реализует самые опасные и ответственные оперативные мероприятия. Они осуществляют задержания тех варваров и негодяев, которые также имеют специальную подготовку, полученную в тренировочных лагерях в разных странах мира и которые нам противодействуют», — пояснил президент РОО «Клуб Ветеранов органов Госбезопасности».

«Я хочу поблагодарить наших ребят за упорный труд и стойкость, потому что в последнее время деструктивные силы внутри страны пытаются расшатать стабильность и заработать политический потенциал на негативной информации, сделать из маленького костерка огромное пожарище. Верю, это им не удастся, потому что наши бойцы отлично подготовлены не только физически, но и морально психологически, всегда на страже, и мы гордимся ими. Они — настоящие профессионалы, ими нужно гордиться, о них нужно говорить, их нужно хвалить и уделять внимание в СМИ. И чтобы на телеканалах они были бы обозначены как «герои нашего дня», — подчеркнул Юрий Сапунов.

«По итогу операции в Татарстане я думал: «Ребята, какие же вы молодцы! «. И пусть дрожат бандюганы, сволочи и негодяи. У нас есть будущее, когда у нас есть такие люди! Я знаю не понаслышке, как это сложно организовать, и еще более сложно провести такую операцию. Ребята — так держать!», — отметил Юрий Сапунов.

Комментируя работу спецслужб в последний период, Юрий Сапунов отметил, что с начала 2019 года было много чего сделано, о чем «иногда нельзя говорить открыто».

«Но главное — мы почему-то мало обращаем внимания на героические поступки. И мало внимания уделяем тому, что является реальной жизнью спецслужбиста — ежедневный риск и подвиг. А когда люди «спотыкаются» — мы здесь — тут как тут, начинаем раздувать сенсацию, начинаем разносить глупости и подлости. Конечно, они бывают в каждой «семье», в каждом сообществе, везде есть недостатки, мы помним о них и боремся с ними», — подчеркнул президент РОО «Клуб Ветеранов органов Госбезопасности».

«Да, кто-то упорно пытается очернить наших сотрудников, это одна из задач спецслужб Великобритании, США или других стран, которые пытаются принизить роль тех, кто находится в специальных подразделениях Федеральной службы безопасности. Но я считаю, что абсолютное большинство офицеров ФСБ готово к выполнению любых поставленных задач, это профессиональный, грамотный офицерский состав, который готовится в нашей Академии. Она известна своим потенциалом и выпускает хорошие кадры», — отметил Юрий Сапунов.

«Надо понимать, что наша государственная безопасность в надежных руках, и я знаю об этом наверняка. В наших подразделениях есть сила, есть опыт, есть все необходимое, что бы граждане страны спали спокойно. Наш президент говорит о том, что надо поднимать экономику, тушить пожары в Сибири, бороться со всеми негативными явлениями извне. У нас очень много работы. И пусть ее спокойно выполняет гражданский персонал. А государственная безопасность в надежных руках», — заключил президент РОО «Клуб Ветеранов органов Госбезопасности».