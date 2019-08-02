2 августа 2019 | Время чтения меньше минуты

Краснодар, , 13:07 — REGNUM

День ВДВ в Краснодаре отметили маршем: по улице Красной 2 августа прошли десятки горожан, причастных к празднику, сообщает ИА REGNUM.

Город наполнился голубым цветом — на улицах города сотни человек, одетых в тельняшки и голубые береты. Флаги ВДВ бережно несут в руках, замечены флаги и на автомобилях.

День Воздушно-десантных войск отмечают в России ежегодно 2 августа. Дата утверждена указом президента РФ Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года. История же праздника насчитывает уже 89 лет — датой создания воздушно-десантных войск в ССР считается 2 августа 1930 года, когда под Воронежем при проведении учений впервые с самолета были десантированы 12 парашютистов.