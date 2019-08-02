Пекин, , 13:05 — REGNUM

Комитет по охране труда при Госсовете КНР вызывал на для допроса ряд чиновников и частных лиц, ответственных за смертоносный взрыв газа, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Взрыв произошел 19 июля в провинции Хэнань центральной части Китая. Всего 15 человек было убито и 16 получили тяжелые ранения, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Это стало уже третьим чрезвычайным происшествием с серьезными последствиями в сфере химической промышленности Китая за текущий год, что натолкнуло центральные власти Китая на мысль, что чиновники на местах не извлекают уроков и не придают должного значения существующим рискам.

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