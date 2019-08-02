Москва, , 12:54 — REGNUM

Пресненский суд Москвы 2 августа избрал меру пресечения для оппозиционера Кирилла Жукова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подкопаева заключили под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, до 27 сентября 2019 года. Его обвиняют в совершении преступлений по части 2 статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки») и ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее подобную меру пресечения избрали для другого участника протестов в Москве — Ивана Подкопаева.

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