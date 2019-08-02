Саратов, , 12:46 — REGNUM

22 очага бешенства животных было ликвидировано за семь месяцев 2019 года сотрудниками ветеринарной службы Саратовской области, 2 августа сообщает «Комсомольская Правда Саратов».

Кроме этого, в рамках противоэпизоотической работы было оздоровлено от инфекционных болезней животных 42 пункта.

В Управлении ветеринарии Правительства Саратовской области также отметили, что вспышек африканской чумы свиней и гриппа птиц в области не зафиксировано.

Напомним, что всего за семь месяцев работы ветеринарами Саратовской области было ликвидировано 5 очагов бруцеллеза, 4 очага лептоспироза КРС, 2 очага нодулярного дерматита, 1 очага лейкоза крупного рогатого скота и 1 вспышка болезни Ньюкасла.