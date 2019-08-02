Нью-Дели, , 13:04 — REGNUM

Индийская организация космических исследований откроет отделение в Москве с целью укрепления сотрудничества с российскими космическими агентствами, а также компаниями, занимающимися поставкой оборудования для космических миссий. Данное решение должно стать еще одним шагом к осуществлению проекта пилотируемого космического корабля Индии («Гаганьян»).

Сообщается, что члены кабинета министров Индии уже одобрили данную инициативу.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», премьер-министр Индии Нарендра Моди установил крайний срок (до 2022 года) отправки космической миссии «Гаганьян». В рамках этой миссии три космонавта проведут в космосе семь дней.

Индийская организация стремится укрепить сотрудничество с Россией. Помимо технического сотрудничества, национальное космическое агентство Индии уже подписало соглашение с предприятием «Главкосмос» о прохождении программы по повышению квалификации индийских космонавтов.