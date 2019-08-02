Рязань, , 12:43 — REGNUM

Специальный проект «Работа для глухих и слабослышащих водителей» запускают в Белгородской области. Его инициировали областное управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта и сервис Яндекс.Такси. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сервис онлайн-заказа такси адаптировал для водителей с нарушением слуха своё приложение. Теперь общение с пассажиром может происходить в чате: экран таксометра станет мигать, когда поступит новый заказ, к приложению можно подключить фитнес-браслет с функцией вибрации. При этом заказчик будет видеть, какой водитель к нему едет, а в салоне автомобиля необходимо установить коммуникационные карты и чехлы для подголовников с надписью «Глухой или слабослышащий водитель».

По данным областного департамента строительства и транспорта в Белгороде с подобными водителями сотрудничают три таксопарка. Требования к кандидатам стандартны: возраст от 21 года, стаж вождения не менее 3 лет.