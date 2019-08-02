Нью-Дели, , 14:12 — REGNUM

Согласно данным исследования, проведенного неправительственной организацией Pandit Deendayal Upadhyay Smriti Manch (PDUSM), в Индию импортируется 121 тыс. тонн пластиковых отходов из других стран. При этом существенную часть отходов импортируют Пакистан и Бангладеш, примерно 55 тыс. тонн.

Специалисты, работающие в организации, заявляют, что всего в страну импортируют свои пластиковые отходы 25 различных стран, включая США, государства Ближнего Востока, а также страны Европы.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», индийские компании, работающие в сфере переработки, импортируют использованный пластик уже в измельченном виде. При этом переработка «иностранного» пластика в таком виде является более выгодной, чем переработка местных отходов. «Это может помешать усилиям правительства по борьбе с загрязнением окружающей среды», — говорится в исследовании.

«Если не остановить импорт использованного пластика, то мы не сможем решить вопрос загрязнения в стране, ведь огромное количество мусора до сих пор выбрасывается на свалки или в океан», — заявили специалисты.