Душанбе, , 12:39 — REGNUM

Правительство Таджикистана пригласило в Душанбе мать туриста из США, который погиб в июле 2018 года от рук террористов. Об этом 2 августа заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, сообщает агентство «ТаджикТА».

По его словам, мать американца Джея Остина Джи Остин обратилась к правительству республики с просьбой разрешить ей посетить место гибели сына. Женщина также попросила выплатить ей компенсацию, отметил министр.

Однако Джи Остин отказалась от предложения Душанбе компенсировать все расходы, связанные с поездкой. Мухриддин добавил, что вопрос о компенсации могут решить только судебные власти Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля 2018 года в Дангаринском районе Таджикистана на семерых велосипедистов наехал автомобиль, что привело к гибели четырех человек, в том числе Джея Остина из США. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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