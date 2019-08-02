Москва, , 12:36 — REGNUM

Сегодня, 2 августа, суд избрал меру пресечения для первого фигуранта уголовного дела о несанкционированной акции протеста, которую 27 июля в Москве пыталась провести оппозиция.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

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СКР: к массовым беспорядкам 27 июля в Москве причастны более десяти человек

По решению Пресненского суда столицы, Иван Подкопаев арестован. На заключении подозреваемого под стражу наставало следствие.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября», — приводит РИА Новости слова судьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированный митинг перед зданием московской мэрии оппозиция пыталась устроить 27 июля, однако полиция не дала протестующим собраться. Всего были задержаны более тысячи человек, большинство из которых выпустили в этот же день.

По данным следственных органов, к совершению массовых беспорядков в центре Москвы 27 июля причастны более десяти человек. В настоящее время задержаны пять участников незаконной акции. Следователи продолжают устанавливать всех лиц, нарушивших закон.