Кемерово, , 12:35 — REGNUM

Центр сохранения биоразнообразия Кемеровского государственного университета (КемГУ) вернул спасённого краснокнижного ястреба-перепелятника в естественную среду обитания, сообщает 2 августа пресс-служба вуза.

Редкую птицу, занесённую в Красную книгу Кемеровской области, в июле обнаружили неравнодушные горожане. Ястреб поступил в Центр сохранения биоразнообразия КемГУ с неполным параличом нижних конечностей, в связи с чем не могла вставать и ходить. Причины получения травмы установить не удалось.

В центре ястреб получил поддерживающую симптоматическую обезболивающую и противовоспалительную терапию в восстановительный период, содержался на мягкой толстой подложке до восстановления функции тазовых конечностей. В настоящий момент птицу вылечили до выпускного состояния и окольцевали, её физические параметры зафиксированы и будут переданы в Московский центр кольцевания. 2 августа на территории заказника «Барзасский» ястреба вернули в природу.

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