Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM

4 августа в Екатеринбурге проведут праздничный фестиваль в Парке Маяковского в честь Дня железнодорожника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Изюминкой праздника станут гонки на дрезинах. Участникам гонок выделят 200 метров детской железной дороги с 13:00.

С утра в парке можно будет поучаствовать в интерактивных площадках, а также сфотографироваться в специально «железнодорожной» фотозоне. С 12:00 в парке пройдут танцевальный мастер-классы, а с 15:00 стартует музыкальный фестиваль РЖД. Перед горожанами выступят группы «Проект Галушко», «Полиция, «Годжи».

Напомним, в 2019 году Свердловской железной дороге направят 30,3 млрд рублей инвестиций. Это больше на 16,1%, чем в 2018 году.

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