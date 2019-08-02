Панама, , 12:56 — REGNUM

1 августа в силу вступили меры, принятые администрацией Панамского канала для защиты обитающих там китов в сезон миграции. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Руководство Панамского канала выступает за биоразнообразие и устойчивое развитие, поэтому оно поощряет сохранение популяции китов и призывает следовать рекомендациям и указателям, установленным существующими системами разделения движения судов», — сделал официальное заявление администратор канала Хорхе Кихано.

В коммюнике руководства канала также сообщается, что одной из мер по поддержанию китовой популяции стало ограничение максимально допустимой скорости передвижения судов 10 узлами.

По мнению специалиста по вопросам окружающей среды канала Алексиса Родригеса, «совместная работа и комплексный подход к панамскому «зелёному пути» не только способствуют сохранению биоразнообразия, но и являют собой вклад в усилия страны в отношении данной проблемы посредством обязательств, взятых перед Международной морской организацией».

Ограничительные меры будут действовать до 30 ноября.