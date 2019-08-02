Гавана, , 13:36 — REGNUM

Международная неправительственная организация Global Witness составила антирейтинг наиболее опасных для защитников окружающей среды стран. В качестве критерия было взято число убитых активистов за 2018 год. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В начало списка попали 6 стран Латинской Америки. Второе место заняла Колумбия, где за прошлый год было убито 24 защитника природы. На 4−6 строчках расположились Бразилия, Гватемала и Мексика с 20, 16 и 14 погибшими экоактивистами соответственно.

В организации отметили, что из 164 убийств защитников окружающей среды более половины пришлось именно на Латинскую Америку. В качестве основных угроз для жизни экоактивистов Global Witness выделила государство и преступные группировки.