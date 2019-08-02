Покровское, , 12:29 — REGNUM

28 июля в селе Покровское Днепропетровской области Украины состоялась встреча командиров так называемой «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которой обсуждался вопрос создания региональной системы «территориальной обороны», сообщило 2 августа издание Strana.ua.

Планируется создать организацию «Союз обороны Украины», которая будет иметь разветвлённую сеть региональных центров подготовки, в каждом из которых будут сформированы отряды боевиков-добровольцев. Задачей неонацистов является организованное вооружённое «сопротивление врагу».

«Будем рвать режим изнутри», — заявил журналистам один из членов УДА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Одним из инициаторов создания сети добровольческих отрядов является бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош.

Журналисты отметили сходство идеи Яроша с созданием «фрайкоров» — добровольческих парамилитарных объединений, появившихся в Германии после Первой мировой войны. Позже из них были сформированы отряды штурмовиков «СА» — боевого крыла национал-социалистической партии Адольфа Гитлера.

Ранее в американском издании Vice News была опубликована статья, в которой сказано, что после начала гражданской войны на Украине, страна стала тренировочной площадкой для неонацистов всего мира.

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