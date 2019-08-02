Москва, , 12:40 — REGNUM

В поселении Первомайское Новомосковского административного округа Москвы откроют детский сад на 300 мест. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он отметил, что проект уже согласован Москомархитектурой.

«В целом, появление современного здания разнообразит городскую среду посёлка, добавит ему красок», — считает Кузнецов.

Детский сад появится в посёлке Птичное, на пересечении улиц Школьная и Центральная. Площадь здания превысит 4,5 тысячи квадратных метров. Территорию дополнительно благоустроят.

Кузнецов также напомнил, до конца 2019 года в Москве откроется 12 новых школ и детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, Москомархитектура согласовала 45 объектов образования в 2018 году, среди которых —20 школ и 25 детских садов. Самое большое количество новых объектов появится в Новой Москве.