Бишкек, , 12:05 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года в Киргизии возбудили 118 уголовных дел по фактам кражи невест. Об этом 2 августа заявил глава службы общественной безопасности МВД республики Улан Рысбеков, сообщает издание 24.kg.

По его словам, в 94 случаях подозреваемые похитили невесту с целью заключения брака и 12 — для принуждения к браку. В МВД отметили, что большинство случаев похищения невест происходит в сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аппарата омбудсмена Киргизии, в республике ежегодно фиксируется около 15 тыс. случаев похищения девушек для последующего принуждения к браку. Это происходит, несмотря на то, что за похищение невесты предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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