Томск, , 12:01 — REGNUM

Жителей Томской области предупредили о непогоде на 3−4 августа.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на указанные даты местами по области и Томску прогнозируются дожди, грозы. При грозах прогнозируются сильные дожди, возможен град, порывы ветра будут достигать 18−23 м/с.

МЧС просит жителей региона соблюдать меры безопасности, в частности, пережидать порывы ветра в помещении. На улице — держаться подальше от шатких конструкций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, непогода также накрыла Томскую область в конце июля.

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