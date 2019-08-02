Будапешт, , 12:56 — REGNUM

Сиамские близнецы, соединенные головами, разделены венгерскими хирургами в Будапеште в ходе марафонской 30-часовой операции и восстанавливаются, 2 августа сообщает Daily Mail.

Андраш Чокай, нейрохирург из организации Action for Defenceless People Foundation (ADPF), в клинике которой бригада врачей провела сверхсложную операцию, сказал о близнецах, что «их состояние стабильно после окончательного разделения».

Трехлетние близнецы, Рабея и Рукая, появившиеся на свет со сросшимися головами, прилетели на операцию в Венгрию из Бангладеш. Дети с такой редкой формой болезни под названием краниопагия рождаются в одном из 2,5 миллионов случаев.

Первый этап разделения близнецов прошел в Объединенном военном госпитале Дакки, Бангладеш, когда общие кровеносные сосуды мозга близнецов были разделены в 14-часовой операции.

Затем начался второй этап, когда в январе Рабея и Рукая приехали в Будапешт, и врачи имплантировали им специальное устройство для растягивания кожи и мягких тканей их головок. Этот этап длился шесть месяцев. Было проведено более 40 пластических операций с заполнением расширителей, сменой повязок, а также лазерная терапия и регенеративное лечение ран. Нейрохирурги и пластические хирурги при участии анестезиологов, радиологов и педиатров также использовали инновационное программное обеспечение 3D-анимации для отображения мозга в двух головках.

До операции врачи оценивали шансы на благополучный исход не выше 50%.

Рафик Ислам, отец близнецов, испытал облегчение и радость.

«Врачи разделили моих детей. Я видел их своими собственными глазами. С ними сейчас все хорошо», — сказал Ислам, учитель из сельского района Северо-Западного округа Пабна, Бангладеш. Он выразил благодарность врачам и добавил: «Я надеюсь, что мои дочери полностью восстановятся, вырастут здоровыми и будут жить полноценной жизнью».

По данным организации ADPF, только несколько операций по разделению близнецов, сросшихся головами, были успешны.

Венгерская благотворительная организация ADPF была создана в 2002 году Андрашем Чокаем и пластическим хирургом Гергели Патаки для оказания бесплатной хирургической помощи неимущим людям как в Венгрии, так и за рубежом.

Ислам и его жена обратились к ним за помощью в 2017 году.

«Это был один из самых больших самых сложных пороков развития, которые я когда-либо видел», — сказал Патаки.

Хирурги ADPF выполнили около 500 реконструктивных операций в Азии и Африке, в том числе для мусульманских беженцев рохинджа в Бангладеш.