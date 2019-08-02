Москва, , 11:51 — REGNUM

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разъяснил увеличение пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Размер пенсионных выплат все-таки будет увеличен, но это станет следствием не индексации пенсии, а ее перерасчета в связи с накоплением новых пенсионных коэффициентов (баллов), пояснил Нилов.

«Имеется в виду, что пока пенсионер трудится, его работодатель ежемесячно платит за него соответствующие страховые взносы. Исходя из общей суммы, внесенной в течение предыдущего года, у работника формируются пенсионные баллы, имеющие определенную стоимость», — сказал он.

Но и здесь в пенсионном законодательстве существует определенная уловка, с которой депутаты от ЛДПР категорически не согласны.

В отношении работающих пенсионеров действует ограничение — за предыдущий год им разрешается накопить не больше трех баллов.

«Таким образом, умножив их на стоимость одного балла (87 рублей 24 копейки по состоянию на 01.01.2019 г. ), можно узнать максимально возможную прибавку к пенсии для работающих пенсионеров в следующем году. То есть на сегодняшний день она составит 261,72 рубля», — разъяснил парламентарий.

Таким образом, пенсии для работающих пенсионеров не индексируются, в то время как неработающим получателям страховой пенсии сумма индексируется с 1 января, а получателям социальной пенсии с 1 апреля.

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