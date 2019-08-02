2 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Самые известные операции воздушно-десантных войск потрясали весь мир, рассказал автор книги «Десант страны Советов», корреспондент ИА REGNUM Алексей Суконкин. История ВДВ началась с прыжка с парашютом 12 вооруженных лётчиков, состоявшегося 2 августа 1930 года на аэродроме под Воронежем.

Алексей Суконкин, , 16:42 — REGNUM

В основу Дня ВДВ был положен прыжок с парашютом 12 вооруженных лётчиков, состоявшийся 2 августа 1930 года на аэродроме под Воронежем, рассказал автор книги «Десант страны Советов», журналист ИА REGNUM Алексей Суконкин.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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В 20-е и 30-е годы в СССР не было парашютов. Лётчики летали без средств спасения, и гибель авиаторов при падении самолётов воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Вопросами сохранения лётчиков начальник ВВС РККА Пётр Баранов решил заняться серьёзно и в 1929 году направил комбрига ВВС Леонида Минова в США, чтобы он там изучил парашютный рынок, освоил выполнение парашютных прыжков и привёз в СССР некоторое количество парашютов, на основе которых предполагалось начать производить свои. Минов выполнил задание с честью и после прибытия в СССР фактически стал главным парашютистом в ВВС РККА.

Пётр Баранов

Летом 1930 года Леонид Минов спланировал проведение сборов с лётчиками, в ходе которых авиаторы освоили теорию парашютного дела, и 26 июля впервые в СССР военные лётчики совершили тренировочные прыжки с американскими парашютами (26 июля теперь отмечается в России как «День парашютиста»).

Однако Пётр Баранов решил провести один очень интересный эксперимент: выбросить на парашютах вооруженную группу. И вот, 2 августа, двумя рейсами самолёта «Голиаф», на парашютах было выброшено 12 лётчиков, вооруженных наганами и ручными гранатами. Ещё два самолёта Р-1 выбросили почтовые мешки, в которых находились винтовки и два ручных пулемёта «Льюис». Приземлившиеся лётчики, под руководством Минова, быстро собрались, привели оружие к бою и пешком пришли к руководителю полётов, — подтвердив тем самым саму возможность выполнения десантирования вооружённых людей на подходящие площадки. Фактически это было первое в мире парашютное десантирование вооруженных военнослужащих.

Леонид Минов перед первым парашютным прыжком в США

Опыт был изучен, после чего началось формирование опытных частей, которые нарабатывали практику для последующего применения. Первым был сформирован «опытный воздухо-десантный отряд», перед которым уже ставились задачи, соизмеримые с теми, которые сегодня стоят перед ВДВ и Спецназом. В частности, воздухо-десантный отряд должен был «разрушать объекты тыла», «захватывать и удерживать важные объекты», «нарушать планы оперативных перевозок». В 1933 году этот отряд был развёрнут в 3-й авиамотодесантный отряд, а затем и в 3-ю особую бригаду численностью 480 человек. В дополнение к бригаде было сформировано четыре «авиационных батальона» — в Приволжском, Белорусском, Украинском и Московском военных округах — численностью по 150 человек. Начались масштабные учения, на которых происходила массовая высадка советских десантников. Например, в 1935 году одновременно было высажено 1188 парашютистов. Французский генерал Луазо, бывший на этих учениях наблюдателем, отметил, что «факт этой высадки не имеет в мире прецедентов». Также эти учения наблюдал немецкий полковник Штудент, впоследствии ставший командиром первого немецкого парашютного подразделения.

Самолет «Фарман F.60 Голиаф»

В 1936 году в западной части СССР формируются еще две бригады, 13-я и 47-я, а на Дальнем Востоке сразу три полка: 1-й — в Хабаровске, 2-й — в Завитинске и 5-й — в Черниговке. В 1938 году все парашютные части получили однотипную организацию и стали «воздушно-десантными бригадами»: 201-я имени Кирова (бывшая 3-я) — в Ленинграде, 202-я — в Хабаровске, 204-я — в Житомире, 211-я — в Черниговке, 212-я — в Приамурье и 214-я — в Белоруссии.

В 1939 году 212-я бригада участвовала в разгроме японцев в районе Халхин-Гола. 201-я, 204-я и 214-я бригады принимали участие в присоединении территорий Западной Украины и Западной Белоруссии. Во время советско-финской войны подразделения 201-й воздушно-десантной бригады провели 37 операций в тылу финских войск.

Знак «Участнику боев у Халхин-Гола». Монгольская Народная Республика (1940)

В 1940 году советские ВДВ принимали участие в присоединении Прибалтики. В частности, с помощью ВДВ был захвачен стратегический аэродром «Шауляй», куда парашютным способом с 63 самолётов ТБ-3 было десантировано 720 десантников — что предопределило успех всех дальнейших действий РККА. Впоследствии этот приём, с захватом стратегического аэродрома, советские и российские ВДВ будут неоднократно демонстрировать всему миру в различных военных конфликтах.

201-я, 204-я и 214-я бригады принимали участие в освобождении Бессарабии и Северной Буковины, где в районе Болграда было произведено массовое десантирование, что позволило быстро захватить инициативу и обеспечить успех дальнейших действий.

Перед Великой Отечественной войной в СССР было создано пять воздушно-десантных корпусов, куда вошли по три бригады, ещё пять корпусов находились в стадии формирования. Война внесла свои коррективы: все воздушно-десантные соединения были переформированы в пехотные (стрелковые). Во время войны постоянно создавались новые части ВДВ, бригады и дивизии, но, как только возникала необходимость быстрого укрепления какого-либо участка фронта, эти соединения срочно «перешивали» в пехоту. Итого к концу войны «десантные» корни имели 24 стрелковые дивизии, кроме того, имелось ещё 9 воздушно-десантных дивизий и три бригады.

Во время войны имели место две крупные воздушно-десантные операции — Вяземская в 1942 году и Днепровская в 1943 году, когда в тыл противника высаживались крупные десантные соединения, не достигшие, однако, своих целей по целому ряду причин, основной из которых является невозможность наладить снабжение высаженных частей в полном объёме. После неудачи с ночной высадкой «Днепровского десанта», ВГК издало приказ о запрете ночного десантирования крупных воинских подразделений.

Насколько были не успешны крупные операции, настолько успешно проводились мелкие. Всю войну в тыл врага успешно высаживались различные разведывательно-диверсионные подразделения. Очень успешно действовали группы, входящие в состав «Спецназа госбезопасности» — ОМСБОН, которые показали отличные результаты боевой работы в тылу врага.

Во время войны с Японией на Дальнем Востоке, военное командование СССР провело ряд успешных операций по высадке на самолётах десантных подразделений, которые выполняли некие представительские функции, подкреплённые силой и мужеством советских десантников. Такие высадки заканчивались обычно захватом аэродромов и принуждением японских штабов сложить оружие — так сдавались целые японские дивизии, не вступившие в бой и послушавшиеся только своих командиров, которые не смогли проявить мужество перед советским десантом.

Советские десантники возле подбитого японского танка. 1945

В послевоенное время на вооружение ВДВ поступили мощные самолёты военно-транспортной авиации, которые могли поднять в воздух всю номенклатуру вооружения ВДВ. Это расширило границы применения, и с этих пор штаб ВДВ стал планировать операции по всему миру.

1 ноября 1956 года на венгерский аэродром «Веспрем» высадились десантники 114-го и 381-го полков, которые быстро захватили аэродром, обеспечив посадку главных сил десанта. В дальнейшем ВДВ приняли участие в рамках операции «Вихрь» по наведению порядка в Венгрии. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, четырём офицерам ВДВ было присвоено звание Героев Советского Союза.

В ходе операции «Дунай», подразделения 7-й и 103-й десантных дивизий были внезапно высажены на чехословацкие аэродромы «Водоходи», «Турокани», «Намешть» и аэродромы Праги. Дальше всё шло по привычной схеме: приём основных сил десанта, развитие наступления на указанные направления. То, что чехословацкая армия не оказала вооруженного сопротивления, во многом стало возможным благодаря внезапным действиям советского десанта.

Следующая воздушно-десантная операция, которая потрясла весь мир, — кабульская. 25 декабря 1979 года на аэродромы «Баграм» и «Кабул» были высажены десантники 103-й воздушно-десантной дивизии, которые быстро захватили аэродромы, обезвредили охрану и обеспечили приём основных сил десанта, откуда двинулись на Кабул, где в это время батальон спецназа ГРУ вместе со спецподразделениями КГБ готовились ликвидировать лидера Афганистана Хафизуллу Амина. В дальнейшем ВДВ находились в Афганистане до 1989 года. Своё присутствие ВДВ обеспечивали силами 103-й воздушно-десантной дивизии, 345-го отдельного полка, 56-й бригады. Кроме того, в Афганистане находилось две бригады и одна отдельная рота Спецназа.

Советские десантники в Афганистане

Тяжёлую ношу пришлось нести Воздушно-десантным войскам в Чечне. Ввод войск, начатый в декабре 1994 года, показал невозможность взять Грозный «двумя полками», как говорил министр обороны Павел Грачёв. Вооруженные силы, разваленные предшествующим развалом государства, с трудом выполняли задачи, которые ранее не представили бы особой сложности. Командованию ВДВ, для качественной работы в боевых условиях, на базе существующих частей пришлось формировать сводные «полковые группы» — фактически собирая в них весь личный состав дивизий. Тем не менее ВДВ с честью прошли выпавшие на их долю испытания.

Особый триумф ВДВ произошел летом 1999 года, когда десантный батальон совершил многокилометровый марш и внезапно для войск НАТО, готовившихся начать сухопутное вторжение в Югославию, захватил в Приштине аэродром «Слатина»: 200 российских десантников на 13 боевых машинах захватили аэродром, куда планировалось высаживать основную массу войск НАТО. Возможно, политических последствий особых и не было, но нужно признать — с точки зрения военного искусства российские десантники совершили невозможное — встали комом в горле всего несокрушимого НАТО.

Медаль «Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. Босния — Косово» (cc) Fdutil

Сегодня российские ВДВ выполняют боевые задачи «на дальних подступах», обеспечивая работу авиации ВКС, уничтожающей представителей запрещённой в России террористической организации. Десантники продолжают совершенствовать своё мастерство, показывая образцы мужества и решая такие задачи, выполнение которых недоступно ни для каких других десантных частей мира. Например, не так давно батальон ВДВ в полном составе высадился парашютным способом на острове Котельный. Это всего какие-то полторы тысячи километров до северного полюса.

Сегодня в составе ВДВ имеется две десантно-штурмовые дивизии, две воздушно-десантные дивизии, четыре десантно-штурмовые бригады, бригада спецназа, бригада связи, подразделения тылового обеспечения, мобильные госпитали, которые можно десантировать парашютным способом. Есть достаточное количество самолётов транспортной авиации, но самое главное — в российских ВДВ есть люди — мужественные, достойные представители своего времени.