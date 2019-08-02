Грозный, , 11:43 — REGNUM

В Чечне доведено до суда уголовное дело в отношении генерального директора микрофинансовой организации Хамзата К. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, а именно — обналичивании 85 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Как установило следствие, в начале 2016 года он в течение нескольких месяцев изготовил платежные поручения о переводе денежных средств со счетов организации, которой управлял, на счета 160 граждан. По документам, у злоумышленника якобы были заключены с ними договоры микрозаймов. После перечисления денег на банковские карты граждан, директор фирмы обналичил их и присвоил.

В отношении предприимчивого финансиста было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление и хранение поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств». В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Урус-Мартановский городской суд.

Стоит отметить, что у директора микрофинансовой организации имелись сообщники. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

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