Пермь, , 11:42 — REGNUM

В Перми 2 августа в честь Дня воздушно-десантных войск состоялся митинг. Несмотря на холодную и дождливую погоду, утром десантники начали собираться на набережной Камы. Шествие состоялось по улицам Монастырской и Сибирской до сквера Советской Армии. Ветераны ВДВ возложили цветы и венки к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу и памятнику «Разорванное братство».

По ходу движения колонны десантников радостно приветствовали жители Перми, которые останавливались на обочине, махали руками и кричали слова поддержки.

Празднование Дня ВДВ продолжается на стадионе «Юность», где проходят состязания по армреслингу, метанию гири, разборке-сборке автомата, перетягиванию каната.

Стоит отметить, 2 августа на территории Пермского края под запрет попала розничная продажа алкогольной продукции.