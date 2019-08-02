Красноярск, , 11:39 — REGNUM

В Красноярском крае продолжают бороться лесными пожарами как с земли, так и с воздуха. С утра 2 августа самолёты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России совершили уже 18 вылетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе военного ведомства.

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«В районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний», — говорится в сообщении Минобороны.

Добавим, что всего в авиационную группировку Минобороны РФ, которая создана для тушения лесных пожаров в Красноярском крае, сходит десять самолётов Ил-76 и столько же вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минсельхоза Красноярского края, на утро 2 августа в регионе действуют 128 лесных пожаров на общей площади более 1,1 млн га. В том числе 27 лесных пожаров зарегистрировано в девяти районах на площади 8,4 тыс. га. К тушению возгораний привлечены свыше 920 человек и почти сто единиц техники.

Добавим, что за прошедшие сутки в крае удалось потушить пять лесных пожаров на площади более 5,4 тыс. га, в четырёх районах — Богучанском, Мотыгинском, Нижнеингашском, Эвенкийском.