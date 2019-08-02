Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM

В Екатеринбурге организаторы мотошоу согласовали проведение мероприятия в День города с руководством МВД. Об этом изданию «Новый день» сообщили в городском клубе байкеров «Чёрные ножи».

В мотоклубе уточнили, что принципиально вопрос решён и сейчас согласовывается место проведения мероприятия. Это может быть Исторический сквер (в котором и планировалось изначально), Площадь 1905 года или участок улицы 8 марта от проспекта Ленина до улицы Малышева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялось заседание организационного комитета по организацию празднования Дня города Екатеринбурга. На нём представители городской полиции и ГИБДД высказали свои опасения по проведению мотошоу в центре Екатеринбурга во время основных торжеств. Связаны они с безопасностью граждан во время массовых гуляний.

Напомним, что основные торжества состоятся 17 августа. «Гвоздём» программы должно было стать шоу байкеров, на которое приглашены 40 мотоциклистов-экстремалов.

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