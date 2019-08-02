Омск, 2 августа 2019, 11:33 — REGNUM
Десантников с профессиональным праздником сегодня, 2 августа, поздравили губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Заксобрания региона Владимир Варнавский.
«В российской армии ваши войска занимают особое место. ВДВ — это настоящая школа мужества», — говорится в поздравлении.
По мнению первых лиц региона, Омскую область «по праву можно назвать территорий Воздушно-десантных войск», так как здесь базируется 242-й учебный центр ВДВ. Кроме того, под патронажем десантников находится Омский кадетский корпус.
Бурков и Варнавский пожелали десантникам «благополучия и всего самого доброго».
Как уже сообщало ИА REGNUM, в России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. В регионах проходят праздничные мероприятия.
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