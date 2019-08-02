Омск, , 11:33 — REGNUM

Десантников с профессиональным праздником сегодня, 2 августа, поздравили губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Заксобрания региона Владимир Варнавский.

День ВДВ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В российской армии ваши войска занимают особое место. ВДВ — это настоящая школа мужества», — говорится в поздравлении.

По мнению первых лиц региона, Омскую область «по праву можно назвать территорий Воздушно-десантных войск», так как здесь базируется 242-й учебный центр ВДВ. Кроме того, под патронажем десантников находится Омский кадетский корпус.

Бурков и Варнавский пожелали десантникам «благополучия и всего самого доброго».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. В регионах проходят праздничные мероприятия.

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