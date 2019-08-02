Туркестан, Казахстан, , 11:26 — REGNUM

На 90% завершены работы по восстановлению жилых домов, социальных объектов и инфраструктуры города Арыси Туркестанской области Казахстана. Об этом 2 августа заявил председатель правительства республики Аскар Мамин, сообщает агентство «Казинформ».

Глава правительства во время инспекционной поездки осмотрел различные объекты в городе Арыси. На совещании премьер-министр отметил, что в городе восстановлено 6,5 тыс. домов и восстановлена вся инженерная инфраструктура.

Мамин добавил, что 62 социальных объекта, в том числе больницы, школы, детские сады и спортивные объекты, планируется восстановить к 20 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что ремонтные работы в казахстанском городе Арыси будут закончены к 1 августа 2019 года.

Напомним, 24 июня на военном складе в городе Арыси Туркестанской области Казахстана произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия повреждения получили около 90% зданий в городе.

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