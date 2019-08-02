Нью-Йорк, США, , 11:46 — REGNUM

Дополнение Diamond Casino для GTA Online стало настолько популярным, что привлекло в игру рекордное количество игроков. По словам разработчиков, дополнение достигло самых высоких показателей онлайна с момента релиза игры, сообщило издание The Hollywood Reporter 1 июля.

Разработчики не разглашают конкретное количество игроков, но заявляют, что их число стало рекордным для игры. С введением Diamond Casino в GTA Online появились новые сюжетные миссии, предметы для покупки и особое «социальное пространство» для геймеров.

Напомним, GTA Online — это версия игры Grand Theft Auto V, заточенная под многопользовательскую игру. В ней геймеры могут создать своего персонажа и окунуться в виртуальную жизнь Лос-Сантоса. Игрокам доступны различные сюжетные миссии и задания для «свободной игры».