Москва, , 11:22 — REGNUM

В Москве 61% жителей согласны с жёсткими мерами власти в рамках закона в отношении участников несанкционированной акции протеста, сообщает 2 августа ВЦИОМ.

«27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция протеста. Вы согласны или не согласны с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жёсткие меры?» — сформулировали вопрос социологи.

Высказались против 26% москвичей. По всей России поддерживают действия власти 69% респондентов, 23% придерживаются противоположной позиции.

Более половины москвичей (54%) согласны с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. 58% жителей столицы считают акцию 27 июля несогласованной.