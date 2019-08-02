Ставрополь, , 11:20 — REGNUM

Девять из десяти жителей Северного Кавказа не планируют участвовать в уличных протестных акциях. К такому заключению пришли эксперты межрегионального центра общественных инициатив «Северный Кавказ» после опроса 3,5 тыс. респондентов во всех субъектах округа.

«На вопрос: «Возможно ли ваше участие в уличных акциях?» 87,8% ответили отрицательно, и на вопрос «Возможно ли участие в ближайшей перспективе в подобного рода протестах?» отрицательно ответили 79,2%», — цитирует «Интерфакс-Юг» депутата парламента Кабардино-Балкарии Бориса Паштова, который представил 1 августа в докладе результаты исследования.

При этом почти две трети респондентов (64,1%) допускают, что в округе могут возникнуть уличные протесты по политическим и экономическим причинам. Наибольшая вероятность таких акций, по мнению опрошенных, существует в Дагестане и Ингушетии. Самый низкий показатель — в Чечне, где возможность протестов допустили лишь 14% опрошенных жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Махачкале состоялось несколько акций протеста горожан, недовольных повышением тарифов на проезд в маршрутных такси города.

Читайте также: Повышение цен на проезд в Дагестане: вынужденная мера или монополизация?