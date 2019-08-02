Москва, , 11:13 — REGNUM

Союз журналистов России (СЖР) опубликовал памятку для журналистов, освещающих митинги.

Журналисты (сс) Patrice CALATAYU

В объединении советуют журналисту, прежде всего, определиться, в каком статусе он идет на публичное мероприятие: как участник или как журналист с целью его освещения в СМИ.

Права и обязанности участника публичного мероприятия определяются федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Права и обязанности журналиста при освещении публичного мероприятия определяются законом РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации».

Журналист, как и любой участник публичного мероприятия, обязан соблюдать общественный порядок и выполнять законные требования сотрудников полиции, напоминают в СЖР.

Журналистам напомнили, что государство гарантирует сотруднику СМИ в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг (ст. 49 закона о СМИ).

А также и то, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 144 УК РФ).

Есть также пункты, носящие рекомендательный характер. Так, рекомендуется заблаговременно установить контакт с пресс-службой полиции, иметь на своей одежде отличительные знаки (бейджик, головной убор, жилет, накидку и так далее) с надписью «ПРЕССА» или «PRESS».

При этом отмечается, что несоблюдение данных рекомендаций не лишает журналиста принадлежащих ему по закону профессиональных прав и не освобождает его от профессиональных обязанностей.

СЖР отдельно напоминает, что журналистам категорически запрещается принимать участие в публичном мероприятии (выкрикивать лозунги, демонстрировать плакаты или другую атрибутику мероприятия и так далее), а также препятствовать действиям сотрудников полиции и Росгвардии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственный комитет начал предъявлять обвинения задержанным участникам несанкционированного митинга в центре Москвы 27 июля.