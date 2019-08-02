Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM

Свердловские врачи смогли спасти ребёнка с пороком сердца через 12 часов после появления малыша на свет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Только родившись, ребёнок был помещен в отделение реанимации Свердловской областной клинической больницы №1. У новорождённого обнаружили врождённый порок сердца. Возник риск, что у ребенка произойдёт оттёк легких, что могло привести к гибели.

Врачи сразу же взяли ситуацию под контроль. Операцию провели через 12 часов после появления малыша на свет. Через несколько суток после этого новорожденного перевели в реанимацию, уже потом — в отделение кардиологии городской детской больницы. Сейчас ребёнок уже находится дома.

Напомним, 30 июля 2019 года в горбольнице Красноуфимска (Свердловская область) отчитались за внедрение рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В больнице удалось пролечить 460 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловская больница усилилась благодаря нацпроекту «Здравоохранение»