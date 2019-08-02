Саратов, , 11:00 — REGNUM

Более 2 тыс. жителей Саратовской области не смогут выехать за границу из-за долгов по коммунальным платежам, 2 августа сообщает портал «Стройсар».

Счет ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», общая сумма задолженности за отопление и горячую воду составляет более 60 млн. рублей.

Энергетики отмечают, что одним из самых действенных методов для погашения задолженности физ. лиц по коммунальным платежам является временное ограничение на выезд за границу. Поэтому они намерены его использовать и в дальнейшем.

Напомним, что запрет на выезд за пределы страны применяется к должникам, в отношении которых открыто исполнительное производство. Проверить свою судебную задолженность перед отпуском можно на сайте Госуслуг.