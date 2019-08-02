Найроби, , 11:06 — REGNUM

Отель DusitD2 в Найроби вновь открылся через семь месяцев после атаки террористов, в результате которой погиб 21 человек, передает ВВС Africa.

Шесть сотрудников отеля были среди убитых после того, как боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на элитный отельный комплекс в январе 2019 года.

Перед открытием в комплексе была повышена безопасность за счет нового барьера и зоны проверки, установленной у главного входа в отель.

Именно эта зона подверглась атаке боевиков.

Внутри отеля были проведены свежие покрасочные и ремонтные работы, чтобы закрыть пулевые отверстия в стенах.

В среду, 31 июля, сотрудники провели масштабную церемонию открытия, во время которой у входа под флагом отеля играл духовой оркестр.

После атаки правительство приняло меры по улучшению безопасности по всей стране. Среди них — спорный план по вооружению частных охранников, которые будут работать вместе с полицией.

Многие кенийцы, однако, выступают против изменений и по-прежнему сомневаются в способности сил безопасности страны бороться с боевиками «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые продолжают совершать отдельные нападения в северных и прибрежных районах страны.