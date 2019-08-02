Железноводск, Ставропольский край, , 10:31 — REGNUM

Больше половины жителей Северного Кавказа (59,3%) доверяют деятельности силовых структур. Об этом свидетельствуют результаты опроса 3,5 тыс. респондентов во всех субъектах округа, проведённого межрегиональным центром общественных инициатив «Северный Кавказ».

«По мнению экспертов, основной фактор, повлиявший на результаты опроса, — это понимание местным населением угроз терроризма и проведение успешных контртеррористических операций, что значительно снизило указанные угрозы в округе», — цитирует «Интерфакс-Юг» депутата парламента Кабардино-Балкарии Бориса Паштова, выступившего 1 августа с докладом по этой теме.

При этом депутат отметил, что наибольший уровень неверия к работе силовых структур по защите интересов личности выразили жители Дагестана (27% опрошенных). Кроме того, 59,6% респондентов высказали сомнения в возможности всегда получить защиту силовых ведомств.

Читайте также: Доверие граждан России к полиции растёт — Песков

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители России всё больше доверяют работе правоохранительных органов.