Цхинвал, , 10:25 — REGNUM

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковника Андрея Сердюкова с Днем ВДВ, сообщает 2 августа агентство «Рес».

"Поздравляю Вас, весь личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск Российской Федерации с профессиональным праздником — Днем Воздушно-десантных войск России», — говорится в послании главы республики.

Бибилов выразил уверенность, что молодежь будет хранить и приумножать традиции старшего поколения ВДВ, а также отстаивать интересы России и оберегать покой мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Красноярске пройдет шоу истребителей и парашютистов в честь Дня Воздушно-десантных войск. Утром в городе уже прошел митинг и церемония возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

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