Москва, , 10:23 — REGNUM

Прокуратура Москвы выступила с предостережением о незаконности проведения в столице массовой акции 3 августа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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«Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона», — говорится в информации.

В тексте обратили внимание на призывы об участии в массовом шествии по Бульварному кольцу, которые распространяются в социальных сетях. В прокуратуре разъяснили, что и организаторы, и участники незаконных акций несут ответственность по законодательству РФ. И попытки провести митинг в Москве 3 августа являются прямым нарушением закона.

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«Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, лидера движения «Левый блок» Василия Кузьмина отпустили после повторного допроса по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля,

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